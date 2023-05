Авиакомпания Новой Зеландии будет взвешивать пассажиров перед полетом

Управление гражданской авиации Новой Зеландии обязало национальную авиакомпанию Air New Zealand взвешивать пассажиров, вылетающих международными рейсами из аэропорта Окленда, до 2 июля этого года.



Об этом пишет CNN.



В авиакомпании заявили, что таким образом собирают данные по распределению веса на борту самолетов.



"Мы взвешиваем все, что летит в самолете – от груза до еды на борту и до багажа в багажном отсеке. Для клиентов, членов экипажа и ручной клади мы используем средний вес, который мы получим во время этого опроса", — отметил специалист авиакомпании по улучшению контроля загрузки Аластер Джеймс.



Air New Zealand также заверила, что собирает информацию анонимно, чтобы сохранить конфиденциальность клиентов.



При регистрации на рейс пассажиров попросят стать на цифровые весы. Затем информацию об их весе внесут в анкету, но она не будет отображаться на экране работников аэропорта.



На таких же весах отдельно взвесят багаж.



"Мы знаем, что стать на весы может быть страшно. Мы хотим заверить наших клиентов в том, что нигде нет видимого дисплея. Никто не сможет увидеть ваш вес, даже мы", — подчеркнул Джеймс.



Это не первый случай, когда Air New Zealand просит пассажиров взвеситься перед посадкой на рейс. В 2021 году в подобном анкетировании принимали участие пассажиры внутренних рейсов, но дальнейший опрос был отложен из-за пандемии.