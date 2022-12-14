



Авиакомпания Icelandair добавила новые рейсы в Тель-Авив

Исландская авиакомпания Icelandair объявила о своем новом направлении на следующий год и выбрала для совершения новых рейсов Израиль.



Полеты начнутся 10 мая, чтобы удовлетворить возросший летний спрос, и продлятся до 29 октября 2023 года. Об этом сообщает портал Simple Flying.



Рейсы будут совершаться трижды в неделю из аэропорта Кеплавик в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.



Авиакомпания отметила, что в последние месяцы спрос на рейсы между Тель-Авивом и Исландией значительно увеличился.