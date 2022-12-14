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Авиакомпания Icelandair добавила новые рейсы в Тель-Авив
14.12.2022 20:29 Ольга Белозерова

Авиакомпания Icelandair добавила новые рейсы в Тель-Авив

Исландская авиакомпания Icelandair объявила о своем новом направлении на следующий год и выбрала для совершения новых рейсов Израиль.

Полеты начнутся 10 мая, чтобы удовлетворить возросший летний спрос, и продлятся до 29 октября 2023 года. Об этом сообщает портал Simple Flying.

Рейсы будут совершаться трижды в неделю из аэропорта Кеплавик в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. 

Авиакомпания отметила, что в последние месяцы спрос на рейсы между Тель-Авивом и Исландией значительно увеличился.

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