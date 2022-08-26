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Арктика сильно нагрелась. Поток туристов берут под контроль | Фото: pixabay.com
26.08.2022 18:39 Mignews.ua

Арктика сильно нагрелась. Поток туристов берут под контроль

Туристические власти Гренландии рассматривают варианты контроля за наплывом посетителей, чтобы защитить ледники, которым угрожает глобальное потепление. Причина – за последние 40 лет Арктика нагревалась почти в четыре раза быстрее, чем остальная часть планеты.

Приезжающих в страну туристов зачастую привлекает скалистая, суровая местность с серыми скалами редкой растительностью и огромные айсберги. Только в 2021 году лишь одна популярная локация – город Илулиссат – привлекла около 50 тысяч туристов. Это более чем в 10 раз превышало население города, сообщает Breaking Travel News.

Впрочем, после смягчения коронавирусных ограничений ожидается, что в ближайшие два года эти цифры вырастут, что станет желанным толчком к росту доходов острова, но и вызовет серьезные последствия, учитывая хрупкую и тающую экосистему.

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