



Арктика сильно нагрелась. Поток туристов берут под контроль

Туристические власти Гренландии рассматривают варианты контроля за наплывом посетителей, чтобы защитить ледники, которым угрожает глобальное потепление. Причина – за последние 40 лет Арктика нагревалась почти в четыре раза быстрее, чем остальная часть планеты.



Приезжающих в страну туристов зачастую привлекает скалистая, суровая местность с серыми скалами редкой растительностью и огромные айсберги. Только в 2021 году лишь одна популярная локация – город Илулиссат – привлекла около 50 тысяч туристов. Это более чем в 10 раз превышало население города, сообщает Breaking Travel News.



Впрочем, после смягчения коронавирусных ограничений ожидается, что в ближайшие два года эти цифры вырастут, что станет желанным толчком к росту доходов острова, но и вызовет серьезные последствия, учитывая хрупкую и тающую экосистему.