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Arkia: внутренние рейсы в Эйлат выполняются по расписанию
27.03.2023 13:36 Алина Груднева

Arkia: внутренние рейсы в Эйлат выполняются по расписанию

Израильская авиакомпания Arkia прокомментировала всеобщую забастовку на фоне правовой реформы, из-за которой отменяются рейсы, закрываются банки и магазины.

"Внутренние рейсы в Эйлат выполняется в обычном режиме", - сказано в заявлении авиакомпании.

Отметим, что магазины в торговых центрах по всей стране начинают закрываться в рамках бессрочной общенациональной забастовки против правовой реформы. Аналогичное решение приняли банки.

Как стало известно, многие школы и детские сады будут останутся открытыми до конца дня, чтобы свести к минимуму неудобства для родителей.

Тем временем, в аэропорту Бен-Гурион произошли перебои, поскольку работники компании наземного обслуживания Laufer объявили о присоединении к забастовке.
 

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