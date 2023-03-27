



Arkia: внутренние рейсы в Эйлат выполняются по расписанию

Израильская авиакомпания Arkia прокомментировала всеобщую забастовку на фоне правовой реформы, из-за которой отменяются рейсы, закрываются банки и магазины.



"Внутренние рейсы в Эйлат выполняется в обычном режиме", - сказано в заявлении авиакомпании.



Отметим, что магазины в торговых центрах по всей стране начинают закрываться в рамках бессрочной общенациональной забастовки против правовой реформы. Аналогичное решение приняли банки.



Как стало известно, многие школы и детские сады будут останутся открытыми до конца дня, чтобы свести к минимуму неудобства для родителей.



Тем временем, в аэропорту Бен-Гурион произошли перебои, поскольку работники компании наземного обслуживания Laufer объявили о присоединении к забастовке.

