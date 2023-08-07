



Arkia предложит прямые рейсы Тель-Авив — Шри-Ланка в октябре

Компания Arkia Airlines, хорошо зарекомендовавший себя израильский авиаперевозчик, обнародовала планы по запуску прямых рейсов на Шри-Ланку, а первый рейс запланирован на вторник, 31 октября 2023 года. Это событие знаменует собой заметное расширение географии рейсов Arkia, обеспечивая путешественников прямым сообщением с одним из популярных туристических направлений на Востоке.



Шри-Ланка, известная своими живописными пляжами, природными ландшафтами и богатым культурным наследием, на протяжении многих лет привлекает значительное количество израильских посетителей. Раньше путешественникам приходилось делать пересадки, чтобы добраться до острова, что часто увеличивало время в пути и создавало логистические сложности. Открытие компанией Arkia прямых рейсов направлено на значительное сокращение длительности поездок: теперь перелет на Шри-Ланку займет около 6 часов. Цена на авиабилеты в обе стороны стартует от 599 долларов.



Arkia Airlines также предоставит тщательно подобранные туристические пакеты, включающие как перелеты, так и варианты проживания в Шри-Ланке, что позволит путешественникам проще и быстрее планировать поездки в соответствии со своими предпочтениями.



Прямые рейсы на Шри-Ланку будут осуществляться на самолете Airbus A321 Neo, известном своими современными удобствами и комфортом для пассажиров. Первоначальное расписание рейсов включает еженедельный вылет из Тель-Авива по вторникам, а обратный рейс из Шри-Ланки запланирован на среду.