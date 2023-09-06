



Арестованы в Греции: Пассажиры рейса Israir решили покурить в салоне самолета

Два израильских пассажира рейса компании Israir были сняты с самолета сегодня вечером, 6 сентября. Пассажиры решили покурить после того, как самолет совершил посадку в Салониках.



Самолет должен был приземлиться в Афинах, но из-за плохой погоды был перенаправлен во второй по величине город Греции.



К самолету была вызвана местная полиция. "Мы должны были вылететь в Афины. Этот процесс задержит нас еще больше", - сообщил голос стюардессы. "Я прошу набраться терпения. Я сообщу дополнительную информацию. Пожалуйста, не курите - ни электронные сигареты, ни обычные, не зажигайте спички или что-либо еще".



Полет проходил на самолете Airbus 320. Взлет прошел по плану, но когда самолет пролетал над Кипром, экипаж понял, что из-за сильной грозы и ветра посадка в Афинах невозможна. Экипаж направился на посадку в Салоники до возобновления работы афинского аэропорта.



После инцидента самолет вылетел в Афины.



Компания Israir заявила: "Israir категорически осуждает любое ненормальное и недопустимое поведение на рейсе, безопасность пассажиров являются нашим главным приоритетом. Экипаж самолета пригласил местную полицию, которая прибыла к самолету и разобралась с курильщиками на месте".