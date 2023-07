Американец снял квартиру через Airbnb и был шокирован увиденным

Американский профессор Дэвид Хольц во время своего отпуска в Великобритании вслепую снял квартиру через Airbnb.



По данным The New York Post, арендованная недвижимость шокировала туриста, чем он поспешил поделиться на своей странице в Twitter.



Доцент Калифорнийского университета в Беркли, бронируя жилье через сервис, не стал придавать значения тому, что у объявления нет ни единого отзыва. Все стало ясно, когда он попал внутрь.



Арендованная им квартира представляла с собой не что иное, как обычную ванную комнату с туалетом и кроватью. И все это находилось на расстоянии вытянутой руки.



"То чувство, когда вы приезжаете через Airbnb и понимаете, что все помещение — это, по сути, просто большая ванная комната, в которую хозяин поставил кровать", — пожаловался американец.





Скриншот The New York Post



В ответ на жалобу в Airbnb пообещали "детально разобраться", но процесс так и не сдвинулся с мертвой точки. Теперь профессору приходится проводить свой отпуск в квартире с "удобствами", которые находятся на расстоянии вытянутой руки.