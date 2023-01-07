



American Airlines откажется от маршрута Майами - Тель-Авив

Авиакомпания American Airlines объявила, что отменит прямые рейсы между Майами и Тель-Авивом с 24 марта 2023 года.



Об этом сообщает Тravel radar.



Маршрут из Майами в Тель-Авив был самым длинным для авиакомпании. Рейсы были запущены в июне 2021 года. Изначально самолеты летали трижды в неделю: по воскресеньям, средам и пятницам. В октябре 2022 года рейсы начали выполнять каждый день.



"В рамках постоянной оценки маршрутной сети компания American Airlines приняла трудное решение о прекращении рейса Майами (MIA) — Тель-Авив (TLV) с 24 марта 2023 года. Мы продолжим выполнять ежедневные рейсы в Тель-Авив из Нью-Йорка. Мы связываемся с клиентами, затронутыми этими изменениями, чтобы предложить альтернативные варианты организации поездок", - сказано в заявлении.



