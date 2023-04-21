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Албания отменила безвизовый режим для россиян
21.04.2023 16:07 Алина Груднева

Албания отменила безвизовый режим для россиян

Албания отменила безвизовый режим для россиян, присоединившись к странами Запада.

Об этом сообщает российское посольство в стране.

"Посольство Республики Албания в Российской Федерации информирует, что в соответствии с поправками Совета Министров Республики Албания от в 20.04.2023 года в Постановлении № 858 от 29.12.2021 года отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации", - сказано в заявлении.

Речь идет об указе, который действовал ежегодно для россиян с 01 мая по 30 сентября. Он был применен для того, чтобы стимулировать таким образом сферу туризма.

"Таким образом, для посещения Республики Албания необходимо оформить визу  в соответствии с целью поездки", - пояснили в ведомстве.

 

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