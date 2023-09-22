



Airbnb представил новые функции: что получат пользователи сервиса

В этом году Airbnb ввел 53 новых функций на основе отзывов пользователей, включая прозрачность комиссии и более низкую плату за ежемесячное проживание. Спустя четыре месяца, платформа возвращается с дополнительными обновлениями. Об этом пишет Travel and Leisure.



Первое – программисты улучшили поиск. Теперь, если запрос не дает результатов, будут автоматически подтягиваться опции недалеко от выбранного места. Кроме того, можно будет искать жилье с кроватями king-size и pet-friendly хозяевами. Основным изменением является план Airbnb по проверке объектов. Airbnb теперь будет показывать значок, гарантирующий существование недвижимости, точный адрес и доступ к нему у хозяина.



“Мы просто хотим быть сайтом, где люди доверяют правдивости информации”, – сказал Брайан Чески, генеральный директор и соучредитель Airbnb.



Для этого платформа попросит хозяев загрузить фотографии, а затем перейдет в квартиру и воспользуется приложением Airbnb, чтобы сделать фотографии в реальном времени. Используя GPS-координаты и фотографии в реальном времени, приложение будет с помощью ИИ получит "оценку уверенности". При необходимости на место выедет сотрудник Airbnb, чтобы пользователи смогли доверять платформе на 100%.



По словам Airbnb, эти обновления – и те, что появятся позже в этом году – базируются на запросах пользователей. Отзывы помогли определить приоритетность изменений над некоторыми из которых платформа уже работала.



Одним из обновлений стала прозрачность комиссий с помощью функции "отображения общей цены", которая показывает вашу стоимость, включая все комиссии, а не только ночную ставку. С момента запуска более 8 млн гостей забронировали поездки с помощью этой функции.



Кроме того, чтобы решить проблему доступности, в мае платформа также ввела меры, чтобы поощрить хозяев предлагать конкурентоспособные цены. Вместо того чтобы говорить хозяевам, что делать, платформа предоставила им данные по тарифам в их районе и показателям других хостов, которые получают и не получают бронирование. По данным Airbnb, 4 из 5 хозяев теперь используют инструмент ценообразования, две трети хостов предлагают еженедельные или ежемесячные скидки, а около 260 000 объявлений снизили или отменили плату за уборку.

