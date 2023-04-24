



Air Peace начинает прямой рейс в Израиль

Авиакомпания Air Peace начала регулярные рейсы в Тель-Авив в четверг, 20 апреля 2023 года, из Лагоса и Абуджи, сообщает LEADERSHIP.



На торжественной церемонии первого полета, состоявшейся в международном аэропорту Ннамди Азикиве в Абудже, председатель Air Peace, барристер Аллен Ониема, сказал, что двусторонние отношения между Нигерией и Израилем вошли в историю благодаря открытию прямых беспосадочных рейсов из Лагос и Абуджа в Тель-Авив.



Он сказал: “Это, несомненно, важная веха, поскольку впервые нигерийская авиакомпания соединяет обе страны напрямую регулярными коммерческими рейсами”.



Ониема сказал, что этот новый маршрут предоставит огромную передышку нигерийским путешественникам, которым отныне не нужно путешествовать в Израиль через другие страны, проводя в промежуточных посадках более 20 часов, тогда как прямой рейс длится менее шести часов.



“Наш въезд в Израиль сегодня откроет больше возможностей и возможностей в социальном и экономическом плане и будет способствовать реализации двустороннего соглашения о воздушных сообщениях между Нигерией и Израилем. Это будет способствовать развитию “религиозного туризма“, особенно с учетом многочисленных нигерийцев, которые отправляются в паломнические поездки в Израиль“, — заявил председатель Air Peace.



