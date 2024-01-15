



Аэропорт Копенгагена установил новый рекорд, приняв почти 26,8 миллиона за год

Датский аэропорт Копенгагена (CPH) принял 26,8 миллиона пассажиров в 2023 году, что на 21 процент больше, чем в предыдущем году.



Такое увеличение показало, что 2023 год стал лучшим годом с 2019 года для аэропорта Копенгагена, сообщает SchengenVisaInfo.com.



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Питер Крогсгаард, коммерческий директор аэропорта Копенгагена, выразил удовлетворение тем, что число прибытий выросло на 21 процент, отметив при этом, что этот рост включает как деловые поездки, так и поездки для отдыха.



CPH также сообщил, что более 50 процентов пассажиров аэропорта Копенгагена проживают в Дании или Швеции. Остальные в основном являются туристами, прибывающими в Копенгаген из других европейских стран и Северной Америки.



По словам Крогсгаарда, количество туристов, желающих посетить Копенгаген, растет, и он прогнозирует увеличение числа посетителей в этом году.

