



Аэропорт Хитроу отменяет рейсы из-за похорон Елизаветы II

В день похорон королевы Великобритании Елизаветы II аэропорт Хитроу изменит режим своей работы. Напомним, что похороны состоятся в понедельник, 19 сентября.



В частности, сообщает Sky News, будут отменены порядка 100 рейсов.



Кроме этого, в определенные часы будут запрещены полеты, вылеты и прибытие самолетов. Около 15% из 1200 регулярных рейсов будут затронуты.



Представитель Хитроу заявил, что этот шаг является "знаком уважения к королевской семье и Ее Величеству королеве, которая часто путешествовала через Хитроу более 70 лет".