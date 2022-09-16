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Аэропорт Хитроу отменяет рейсы из-за похорон Елизаветы II
16.09.2022 08:44 Ольга Белозерова

Аэропорт Хитроу отменяет рейсы из-за похорон Елизаветы II

В день похорон королевы Великобритании Елизаветы II аэропорт Хитроу изменит режим своей работы. Напомним, что похороны состоятся в понедельник, 19 сентября. 

В частности, сообщает Sky News, будут отменены порядка 100 рейсов. 

Кроме этого, в определенные часы будут запрещены полеты, вылеты и прибытие самолетов. Около 15% из 1200 регулярных рейсов будут затронуты.

Представитель Хитроу заявил, что этот шаг является "знаком уважения к королевской семье и Ее Величеству королеве, которая часто путешествовала через Хитроу более 70 лет". 

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