



Аэропорт Амстердама попросил перевозчиков отменить рейсы: что случилось

Аэропорт Амстердама "Схипхол" попросил авиакомпании отменить вечерние рейсы (с 16:00 до 23:00) в понедельник из-за нехватки персонала и огромные очереди.



Об этом сообщает издание NOS.



Как отмечается, просьба аэропорта поступила авиакомпаниям, вылетающим из зала №3 - Corendon, Surinam Airways и Turkish Airlines.



Аэропорт "Схипхол" страдает от переполненности пассажирами. Очереди простираются далеко за пределы залов вылета, и в социальных сетях сыплются жалобы.



По словам представителя аэропорта, причиной скопления людей является нехватка сотрудников службы безопасности. "Схипхол" не может справиться с наплывом людей уже несколько месяцев.