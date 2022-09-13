Аэропорт Амстердама попросил перевозчиков отменить рейсы: что случилось
Аэропорт Амстердама "Схипхол" попросил авиакомпании отменить вечерние рейсы (с 16:00 до 23:00) в понедельник из-за нехватки персонала и огромные очереди.
Об этом сообщает издание NOS.
Как отмечается, просьба аэропорта поступила авиакомпаниям, вылетающим из зала №3 - Corendon, Surinam Airways и Turkish Airlines.
Аэропорт "Схипхол" страдает от переполненности пассажирами. Очереди простираются далеко за пределы залов вылета, и в социальных сетях сыплются жалобы.
По словам представителя аэропорта, причиной скопления людей является нехватка сотрудников службы безопасности. "Схипхол" не может справиться с наплывом людей уже несколько месяцев.