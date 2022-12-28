



"Аэрофлот" хочет сократить состав экипажей самолетов Ту-214

Авиакомпания "Аэрофлот" намерена потребовать сокращения экипажей в самолетах Ту-214 с трех до двух человек.



По данным РБК, такое заявление сделал глава компании Сергей Александровский.



Уточняется, что самолетами могут управлять командир, второй пилот и бортинженер. Тем не менее, Александровский намерен настаивать на том, что нужно исключить из состава бортинженера.



"Для нас это и дополнительные расходы. То есть даже если будут первые поставки с трехчленной кабиной и мы согласимся с этим, все равно будут условия о каком-то фиксированном сроке по приведению в соответствие с нашими требованиями и замене последующей кабины на двухчленную", — отметил он.

