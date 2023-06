7 600 пассажиров: На воду спущен крупнейший в мире круизный лайнер – видео

Круизное судно, которому суждено стать следующим "крупнейшим в мире" – гигантский Icon of The Seas – было спущено на воду на финской верфи в Турку, сообщает AP.



Лайнер принадлежит компании Royal Carribean и, как ожидается, будет перевозить пассажиров по круизным маршрутам Карибского бассейна.



Первых пассажиров новый лайнер примет в начале 2024 года, а пока он только что спущен на воду и "осуществляет свои первые шаги". Прежде чем пассажиры смогут подняться на борт судна, оно пройдет огромное количество испытаний – более 450 различных специалистов проведут стресс-тесты главных двигателей, турбин, корпуса и спасательных шлюпок судна, сообщает Marine Insight.

🛳️ The World’s Largest Cruse ship has begun sea trials off Finland!



MV ‘Icon of the Seas’ is operated by Royal Caribbean has a length of 365m and weighs 250,800t. The vessel has a max carrying capacity of 7,600 guests and 2,350 crew.



🤯 It’s taken 24 months to reach this stage! pic.twitter.com/7s1b1uqvKH