



4 миллиона пассажиров в праздники: в какие дни не стоит лететь из Бен-Гурион



Управление гражданской авиации Израиля сообщает о том, что в период еврейских праздников в сентябре-октябре 2022 года из аэропорта Бен-Гурион вылетит более 4 миллионов пассажиров.



В августе через Бен-Гурион вылетели 2,2 миллиона пассажиров. Больше всего полетов совершили компании El Al - 746 (510 тысяч пассажиров) и Turkish Airlines (143 тысяч пассажиров).



Управление гражданской авиации предупреждает, что наиболее занятыми днями в период праздников станут 8, 15 и 22 сентября. В эти дни будет вылетать около 87 тысяч пассажиров. Накануне Рош Ха Шана, 25 сентября вылетят 80 тысяч человек.



В октябре вылетит 2 миллиона человек. Накануне Йом Кипур 4 октября вылетит 83 тысяч человек. Перед Суккотом, 9 октября, вылетит 81 тысяч. В остальные дни праздников будут вылетать 70-80 тысяч человек.