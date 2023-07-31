



16-й Dreamliner авиакомпании El Al летает на экологически чистом топливе



16-й Dreamliner авиакомпании El Al, новый Boeing 787-8 с маркировкой ERD-4X, приземлился сегодня (в понедельник) в Израиле прямым рейсом из Сиэтла (США) - прямо с завода компании Boeing.



Новый самолет, назвали Ноф-Ха-Галиль, был принят на традиционной церемонии в Израиле в присутствии генерального директора El Al Дины Бен-Таль Ганасия, мэра города Ноф-Ха-Галиль Ронена Плота и президента Boeing Israel Идо Нехуштана.



Это первый полет El Al с использованием экологически чистого топлива (SAF), что ставит El Al в первые ряды мировых авиакомпаний, которые занимаются вопросами экологической безопасности и сокращения выбросов газов в атмосферу.



Топливо SAF составляет около 30% от расхода топлива на этом рейсе, что считается относительно высоким показателем по сравнению с общепринятым в мире. Экологически чистое авиационное топливо по своей химической структуре похоже на обычное авиационное топливо, но в процессе его производства в атмосферу выбрасывается меньше углерода, поскольку углерод закачивается из воздуха.



В июне прошлого года El Al подписала план Всемирной авиационной организации по внедрению стандартов экологической безопасности и устойчивого развития. Тем самым El Al присоединилась к крупнейшим и ведущим авиакомпаниям мира, работающим над сокращением выбросов углерода, который является самым значительным из парниковых газов, вызывающих климатический кризис.

