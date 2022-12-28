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13 самолетов Аэрофлота арестованы за рубежом
28.12.2022 09:25 Аркадий Бочаровский

13 самолетов Аэрофлота арестованы за рубежом

Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский в интервью РБК сообщил, что на данный момент 13 из 357 самолётов авиакомпании арестовано за рубежом из-за международных санкций, большая часть - во время техобслуживания или полетов за рубеж.

"На текущий момент в группе "Аэрофлот" числится 357 воздушных судов, из них 13 иностранного производства заблокированы за территорией России", - сказал Александровский.

При этом, отметил он, большая часть самолётов была заблокирована во время прохождения планового техобслуживания или выполнения международных рейсов.

Александровский также назвал количество самолётов без двойной регистрации: 89 воздушных судов. Возможность увеличить их количество, по словам топ-менеджера, есть, компания работает над этим.

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