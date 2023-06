11 лучших люксовых круизов по мнению экспертов

Круизы вернулись и можно даже сказать, что они стали лучше, чем когда-либо.

“Отпуск на море внезапно стал одной из самых важных вещей в путешествиях”, – недавно сообщил эксперт по круизам Travel + Leisure Пол Брэди , поскольку летние авиаперевозки становятся все более беспорядочными, но круизная индустрия продолжает стабилизироваться после пандемии.



Для тех, кто хочет спланировать круиз, эксперты сузили список лучших роскошных круизных линий, чтобы доставить вас в одни из самых завораживающих мест в мире комфорта.

Круизы Regent Seven Seas

Круизы по Океании

Silversea

Viking Cruises

Ponant

Seabourn

Windstar Cruises

Scenic

Cunard

Paul Gauguin Cruises

Круизы со знаменитостями

Когда эта роскошная круизная компания говорит, что все включено, это не преувеличение. Все, от береговых экскурсий, Wi-Fi и прачечной до чаевых, первоклассных спиртных напитков и международных рейсов бизнес-класса, включено в тарифы Regent Seven Seas Cruises . В то время как из каждого роскошного люкса открывается вид на океан, ничто не сравнится с видом из эпического люкса Regent площадью 370 квадратных метров с двумя спальнями, в котором есть два закругленных балкона, три гардеробных, две литографии Пикассо и рояль.У Oceania Cruises всего семь лайнеров, но дебют совершенно новой Oceania Vista выводит эту круизную линию в категорию роскошных. Относительно новые береговые экскурсии круизной линии Go Local для небольших групп доставляют путешественников в потрясающие места, сообщила недавно редактор T+L и давний круизер Сара Гривз-Габбадон. Ее круиз по Ривьере в 2022 году включал 70 экскурсий “от сплава на каноэ по реке Цетине в Хорватии до кулинарных мастер-классов в Афинах”.Если вы когда-нибудь мечтали о собственном дворецком, эта роскошная круизная компания для вас. На самом деле, дворецкие Silversea выводят обслуживание в белых перчатках на совершенно новый уровень – они будут обращаться с вашим бельем с большей заботой, чем вы, прочесывать портовые города, чтобы найти ваши любимые вкусы дома, и даже помогут вам упаковать и распаковать чемодан. Кроме того, новая кулинарная программа Silversea, получившая название SALT (от “Вкус моря и земли”), позволяет ощутить вкус мест назначения на борту с помощью кулинарных мастер-классов. Конечно, нет необходимости готовить для себя на борту корабля Silversea, так как на каждом из них есть несколько ресторанов с меню из нескольких блюд.Речная и океанская круизная компания, которая недавно добавила в свой репертуар экспедиционные плавания и поездки к Великим озерам.“Читатели T+L в восторге от постоянства судов Viking и их скандинавского дизайна”, – сообщил эксперт по круизам Фрэн Голден, когда Viking в очередной раз возглавил награду T+L World’s Best Awards в прошлом году.Viking занял первое место в категории лучших среднеразмерных судов T+L и категории речных круизов. По словам Голдена, 50 речных “длинных кораблей”, занесенных в “Зал славы WBA”, представляют собой “наполненные светом плавучие бутик-отели”.Французская роскошная круизная компания Ponant стремится создать у пассажиров ощущение, будто они путешествуют на собственной частной яхте. На борту гостям предлагаются макаронс Ladurée, шампанское Veuve Clicquot и роскошные туалетно-косметические принадлежности Hermès. На каждом из кораблей компании есть бортовой спа-центр с массажными кабинами, турецкой баней или сауной. Роскошные небольшие корабли Ponant плывут в отдаленные места, такие как Антарктида, предлагая уникальные впечатления, такие как наблюдение затмения с края земли.Компания совершает круизы по всем семи континентам, а совсем недавно запустила Seabourn Venture, “первую роскошную круизную линию, принадлежащую Carnival Corporation”. Она предложит авантюрные плавания на экспедиционном корабле, построенном для экстремальных условий. Круизная линия, удостоенная наград The ​​World’s Best Award, имеет лайнеры класса “люкс” и известна своим обслуживанием на борту и первоклассной едой, включая бесплатную икру и стейк-хаусы Томаса Келлера.Роскошные небольшие лайнеры Windstar Cruises заходят в 150 портов по всей Европе, Центральной Америке, Карибскому бассейну и южной части Тихого океана, и вы не останетесь голодными в путешествии. Изысканное бортовое меню было разработано известными шеф-поварами из ресторанов, отмеченных звездами Мишлен. (Вам придется доплатить за алкоголь, но все блюда и фирменное барбекю Windstar на борту – пиршество из целого поросенка, креветки и многое другое – включены в стоимость.) Круизная линия имеет “давние партнерские отношения с Фондом Джеймса Берда и регулярно приглашает поваров на борт для кулинарных круизов”.Независимо от того, хотите ли вы отправиться в круиз по реке или океану, Scenic может доставить вас туда стильно. Роскошная круизная линия осуществляет речные круизы по Европе и Азии, в то время как океанские круизы на Scenic Eclipse и Eclipse II могут доставить гостей в Антарктиду, Арктику, Австралию, Южную Америку и Гренландию. На борту вы найдете изысканные рестораны, обширные спа-салоны и фитнес-центры, а также услуги дворецкого.Британская роскошная круизная компания известна своим трансатлантическим сервисом, который также перевозит домашних животных между штаб-квартирой в Саутгемптоне, Англия, и Нью-Йорком. Cunard управляет тремя кораблями, четвертый находится в разработке, хотя только Queen Mary 2 ходит по трансатлантическому маршруту. Это круизная компания, которая серьезно относится к формальностям – официанты в белых перчатках подают послеобеденный чай каждый день в 15:30. В стоимость номеров включено круглосуточное обслуживание номеров и вечерняя подготовка постели ко сну с шоколадными конфетами. Не забудьте свой смокинг для гала-вечера и черный галстук.Paul Gauguin Cruises управляет всего одним судном, но оно изысканно, вмещает 330 гостей и курсирует только в южной части Тихого океана в такие места, как Таити, Фиджи, Тонга и острова Кука. Корабль достаточно мал, чтобы добраться до частных портов на отдаленных пляжах и увести путешественников далеко от проторенных дорог. Названная лучшей океанской круизной линией на малых судах в номинации T+L 2022 World's Best Awards, эта линия известна таитянскими массажными техниками в бортовом спа-салоне.Новые корабли Celebrity Cruises серии Edge выходят на новый уровень. Фирменные люксы Celebrity Iconic Suite на борту Celebrity Edge и Apex предлагают панорамный вид с мостика корабля, каждый люкс имеет площадь более 230 квадратных метров, включая обширные террасы площадью 65 квадратных метров, а также две спальни и две ванные комнаты. Celebrity Beyond, дебютировавший в 2022 году, вмещает 3260 гостей, имеет 32 бара и ресторана, например, Le Voyage шеф-повара Даниэля Булю.