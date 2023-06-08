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круизный лайнер
08.06.2023 19:53 Наталья Богинская

11 лучших люксовых круизов по мнению экспертов

Круизы вернулись и можно даже сказать, что они стали лучше, чем когда-либо. 
“Отпуск на море внезапно стал одной из самых важных вещей в путешествиях”, – недавно сообщил эксперт по круизам Travel + Leisure Пол Брэди , поскольку летние авиаперевозки становятся все более беспорядочными, но круизная индустрия продолжает стабилизироваться после пандемии.

Для тех, кто хочет спланировать круиз, эксперты сузили список лучших роскошных круизных линий, чтобы доставить вас в одни из самых завораживающих мест в мире комфорта. 

Круизы Regent Seven Seas

Когда эта роскошная круизная компания говорит, что все включено, это не преувеличение. Все, от береговых экскурсий, Wi-Fi и прачечной до чаевых, первоклассных спиртных напитков и международных рейсов бизнес-класса, включено в тарифы Regent Seven Seas Cruises . В то время как из каждого роскошного люкса открывается вид на океан, ничто не сравнится с видом из эпического люкса Regent площадью 370 квадратных метров с двумя спальнями, в котором есть два закругленных балкона, три гардеробных, две литографии Пикассо и рояль.

Круизы по Океании

У Oceania Cruises всего семь лайнеров, но дебют совершенно новой Oceania Vista выводит эту круизную линию в категорию роскошных. Относительно новые береговые экскурсии круизной линии Go Local для небольших групп доставляют путешественников в потрясающие места, сообщила недавно редактор T+L и давний круизер Сара Гривз-Габбадон. Ее круиз по Ривьере в 2022 году включал 70 экскурсий “от сплава на каноэ по реке Цетине в Хорватии до кулинарных мастер-классов в Афинах”.

Silversea 

Если вы когда-нибудь мечтали о собственном дворецком, эта роскошная круизная компания для вас. На самом деле, дворецкие Silversea выводят обслуживание в белых перчатках на совершенно новый уровень – они будут обращаться с вашим бельем с большей заботой, чем вы, прочесывать портовые города, чтобы найти ваши любимые вкусы дома, и даже помогут вам упаковать и распаковать чемодан. Кроме того, новая кулинарная программа Silversea, получившая название SALT (от “Вкус моря и земли”), позволяет ощутить вкус мест назначения на борту с помощью кулинарных мастер-классов. Конечно, нет необходимости готовить для себя на борту корабля Silversea, так как на каждом из них есть несколько ресторанов с меню из нескольких блюд.

Viking Cruises

Речная и океанская круизная компания, которая недавно добавила в свой репертуар экспедиционные плавания и поездки к Великим озерам. 
“Читатели T+L в восторге от постоянства судов Viking и их скандинавского дизайна”, – сообщил эксперт по круизам Фрэн Голден, когда Viking в очередной раз возглавил награду T+L World’s Best Awards в прошлом году. 
Viking занял первое место в категории лучших среднеразмерных судов T+L и категории речных круизов. По словам Голдена, 50 речных “длинных кораблей”, занесенных в “Зал славы WBA”, представляют собой “наполненные светом плавучие бутик-отели”.

Ponant

Французская роскошная круизная компания Ponant стремится создать у пассажиров ощущение, будто они путешествуют на собственной частной яхте. На борту гостям предлагаются макаронс Ladurée, шампанское Veuve Clicquot и роскошные туалетно-косметические принадлежности Hermès. На каждом из кораблей компании есть бортовой спа-центр с массажными кабинами, турецкой баней или сауной. Роскошные небольшие корабли Ponant плывут в отдаленные места, такие как Антарктида, предлагая уникальные впечатления, такие как наблюдение затмения с края земли.

Seabourn

Компания совершает круизы по всем семи континентам, а совсем недавно запустила Seabourn Venture, “первую роскошную круизную линию, принадлежащую Carnival Corporation”. Она предложит авантюрные плавания на экспедиционном корабле, построенном для экстремальных условий. Круизная линия, удостоенная наград The ​​World’s Best Award, имеет лайнеры класса “люкс” и известна своим обслуживанием на борту и первоклассной едой, включая бесплатную икру и стейк-хаусы Томаса Келлера.

Windstar Cruises

Роскошные небольшие лайнеры Windstar Cruises заходят в 150 портов по всей Европе, Центральной Америке, Карибскому бассейну и южной части Тихого океана, и вы не останетесь голодными в путешествии. Изысканное бортовое меню было разработано известными шеф-поварами из ресторанов, отмеченных звездами Мишлен. (Вам придется доплатить за алкоголь, но все блюда и фирменное барбекю Windstar на борту – пиршество из целого поросенка, креветки и многое другое – включены в стоимость.) Круизная линия имеет “давние партнерские отношения с Фондом Джеймса Берда и регулярно приглашает поваров на борт для кулинарных круизов”.

Scenic

Независимо от того, хотите ли вы отправиться в круиз по реке или океану, Scenic может доставить вас туда стильно. Роскошная круизная линия осуществляет речные круизы по Европе и Азии, в то время как океанские круизы на Scenic Eclipse и Eclipse II могут доставить гостей в Антарктиду, Арктику, Австралию, Южную Америку и Гренландию. На борту вы найдете изысканные рестораны, обширные спа-салоны и фитнес-центры, а также услуги дворецкого.

Cunard

Британская роскошная круизная компания известна своим трансатлантическим сервисом, который также перевозит домашних животных между штаб-квартирой в Саутгемптоне, Англия, и Нью-Йорком. Cunard управляет тремя кораблями, четвертый находится в разработке, хотя только Queen Mary 2 ходит по трансатлантическому маршруту. Это круизная компания, которая серьезно относится к формальностям – официанты в белых перчатках подают послеобеденный чай каждый день в 15:30. В стоимость номеров включено круглосуточное обслуживание номеров и вечерняя подготовка постели ко сну с шоколадными конфетами. Не забудьте свой смокинг для гала-вечера и черный галстук.

Paul Gauguin Cruises

Paul Gauguin Cruises управляет всего одним судном, но оно изысканно, вмещает 330 гостей и курсирует только в южной части Тихого океана в такие места, как Таити, Фиджи, Тонга и острова Кука. Корабль достаточно мал, чтобы добраться до частных портов на отдаленных пляжах и увести путешественников далеко от проторенных дорог. Названная лучшей океанской круизной линией на малых судах в номинации T+L 2022 World's Best Awards, эта линия известна таитянскими массажными техниками в бортовом спа-салоне.

Круизы со знаменитостями

Новые корабли Celebrity Cruises серии Edge выходят на новый уровень. Фирменные люксы Celebrity Iconic Suite на борту Celebrity Edge и Apex предлагают панорамный вид с мостика корабля, каждый люкс имеет площадь более 230 квадратных метров, включая обширные террасы площадью 65 квадратных метров, а также две спальни и две ванные комнаты. Celebrity Beyond, дебютировавший в 2022 году, вмещает 3260 гостей, имеет 32 бара и ресторана, например, Le Voyage шеф-повара Даниэля Булю.

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