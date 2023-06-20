



Звук тишины: Производители электромобилей внедряют инновации со звуком

На прошлой неделе гигант автомобилестроения Toyota объявил, что добавит в свои электромобили две новые функции: имитацию рычага переключения передач и “шум”, имитирующий двигатель внутреннего сгорания. Toyota объяснила, что эти новые функции предназначены для водителей старшего возраста, которые привыкли к более шумному и ручному вождению, но заинтересованы в присоединении к зеленой революции. Хотя функциональной причины для добавления рычага переключения передач нет, добавление “шума” является обязательным стандартом безопасности в Европе и США.



Это юридически обязательное дополнение безопасности, предназначенное для предупреждения любого, кто находится за пределами автомобиля, о его присутствии, особенно, когда машина движется на малой скорости. Звук сигнализирует о том, замедляется ли автомобиль или ускоряется. Это особенно важно, ведь многие пешеходы ходят по улицам в наушниках, слушая подкасты, музыку и книги.



Отсутствие шума у электромобилей способствует их высокой аварийности. У электромобиля на 40% больше шансов сбить пешехода, чем у обычной машины. В случае со слабовидящими пешеходами этот показатель достигает 93%. Там, где правила уже применяются, электромобили должны издавать звуки в диапазоне от 43 до 64 децибел при движении со скоростью менее 20 км/ч.



Tesla решила производить широкий спектр предупреждающих звуков для пешеходов, которые могут выбирать водители, включая музыку грузовика с мороженым, аплодисменты, блеяние овец и многое другое. Американское национальное управление безопасности дорожного движения потребовало от Tesla исправить функцию Boombox, утверждая, что она мешает пешеходам распознавать предупреждающие звуки в городской среде. В результате в 2020 году Tesla отозвала около миллиона автомобилей.



BMW в сотрудничестве с Гансом Циммером создала уникальную звуковую “подпись” для автомобилей компании. Jaguar четыре года работал с американским музыкантом-электронщиком Ричардом Дивайном, чтобы разработать собственный уникальный звук, который невозможно услышать изнутри самого автомобиля. Audi использовала уникальную смесь звуков, издаваемых электрическим вентилятором через металлическую трубку.



Проблема шума (или его отсутствия) связана не только с электромобилями, но и со всеми решениями для электромобильных аппаратов. К ним относятся скутеры, а также велосипеды, которые, в отличие от электромобилей, не обязаны иметь специальные функции звукоизоляции.



Исследование, проведенное в Солфордском университете в 2022 году, показало, что в городской среде и при шуме около 50 децибел пешеход обнаружит присутствие или приближение электрического скутера, движущегося со скоростью 20 км/ч, когда он находится в 4,9 метрах от него. В более громкой обстановке около 60 децибел (то есть, если машина просто проезжает мимо) этот показатель резко падает до 2,5 метров. В шумной среде такого типа вероятность того, что пешеход полностью пропустит приближение скутера, составляет 77%, по сравнению с 29% в более тихой обстановке.

