



Жуткий прогноз суперкомпьютера: жизни придет конец к 2050 году

Суперкомпьютер сделал ужасающий прогноз о том, что цивилизованной жизни на нашей планете, в том виде, в каком мы ее знаем, придет конец к 2050 году.

Об этом сообщает DailyStar.

Машина, созданная в 1973 году, уже оправдала несколько своих предсказаний, в том числе снижение доступности природных ресурсов и жизненно важных минералов.

Ее алгоритм учитывает множество факторов, в том числе уровень рождаемости и загрязнения окружающей среды.

"Если мы ничего не предпримем, качество жизни упадет до нуля. Загрязнение станет настолько серьезным, что начнет убивать людей, что, в свою очередь, приведет к сокращению населения, меньшему, чем оно было в 1900 году. На данном этапе, примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать", - сказано в сообщении.