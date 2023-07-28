



Жуткие выводы о жаре в июле 2023: началась эпоха глобального закипания

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, которые велись с середины 19 века.



Об этом объявили Всемирная метеорологическая организация и Европейский Союз.



По данным Службы по мониторингу изменения климата "Коперник" (C3S), финансируемой ЕС, первые три недели нынешнего месяца были самыми жаркими за всю историю наблюдений.



"Нам не нужно ждать конца месяца, чтобы убедиться в этом. Если в ближайшие дни не наступит мини-ледниковый период, июль 2023 года побьет рекорды по всем направлениям. Согласно опубликованным данным, в июле уже зафиксированы самый жаркий трехнедельный период за всю историю наблюдений, три самых жарких дня за всю историю наблюдений и самая высокая температура океана в это время года", - сказал генсек ООН Антониу Гутерриш.



По его словам, для районов Северной Америки, Азии, Африки и Европы – это жестокое лето, и бедствие переживает вся планета.



"Происходящее полностью соответствует предсказаниям и неоднократным предупреждениям. Удивляет лишь скорость изменений", - подчеркнул он.



Гутерриш добавил, что ученые не сомневаются в том, что изменение климата является результатом деятельности человека.



"Изменение климата уже происходит. И происходящее внушает ужас. И это только начало. Эпоха глобального потепления закончилась, началась эпоха глобального закипания. Этим воздухом невозможно дышать. Эта жара невыносима. А уровень доходов от добычи ископаемого топлива и бездействие в сфере климата – недопустимы", – добавил он.



Генсек ООН не теряет надежды в том, что международное сообщество еще может ограничить повышение глобальной температуры 1,5 градусами Цельсия и избежать самых опасных последствий глобального изменения климата. Однако действовать по его словам нужно немедленно.



"Нам нужны амбициозные новые национальные цели по сокращению выбросов. Нам необходимо, чтобы все страны приняли меры в соответствии с моим Пактом солидарности в борьбе с изменением климата и Программой ускорения. Развитые государства должны взять на себя обязательство достичь нулевого уровня выбросов как можно ближе к 2040 году, а страны с формирующейся рыночной экономикой – к 2050 году", - в очередной раз призвал он.