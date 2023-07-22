



Земной аналог Венеры: ученые обнаружили самую солнечную точку на планете

Ученые обнаружили удивительное место на Земле, где падает невероятно большое количество солнечного света, сравнимое с радиацией на Венере.



Этот мировой рекорд солнечного облучения зафиксирован у западного побережья Южной Америки - на плато Альтиплано, расположенном на высоте более 4 тысяч метров. Ученые обнаружили, что это место получает 2177 Вт солнечного света на квадратный метр, что значительно превышает показатели даже в верхней части нашей атмосферы (около 1360 Вт на квадратный метр), сообщает The Washington Post



Среднее солнечное воздействие на плато составляет около 308 Вт на квадратный метр, что также является самым высоким показателем в мире. Ученые отмечают, что потенциал солнечной энергии в Альтиплано примерно в два раза превышает возможности Центральной Европы и восточного побережья США.



Это открытие вызывает интерес и озадачивает одновременно, поскольку уровень радиации на этом плато может быть сравним с тем, что ощущают на Венере.



Климатолог из Университета Гронингена в Нидерландах Рауль Кордеро отмечает, что защита кожи от такой высокой радиационной опасности становится важным вопросом для людей, работающих в этом районе.



Примечательно, что плато Альтиплано хоть и стало известным своим уникальным статусом самого солнечного места на Земле, однако удивительно, что это не делает его самым жарким местом. Вопреки ожиданиям, обычно там холодно и сухо.

Сотрудник NASA Сэйдзи Като, который не участвовал в исследовании, отмечает, что солнечная радиация обычно связана с температурой, но в данном случае имеются исключения.

Специалисты говорят, что секрет этой местности с аномально высоким уровнем солнечного облучения заключается в облаках. Обычно они блокируют солнечный свет или отражают излучение обратно в космос, но тонкие разбитые облака на плато, такие как кучевые, перистые или перисто-слоистые, могут действовать как увеличительное стекло, интенсивно фокусируя солнечные лучи на поверхности. Исследование показало, что эти облака способны усиливать солнечное излучение на поверхности до 80%.

Таким образом, уникальные метеорологические условия и свойства облаков на Альтиплано играют важную роль в создании такой выдающейся солнечной яркости, несмотря на его прохладный и сухой климат. Это открытие поможет лучше понять явления, происходящие в атмосфере и взаимодействие солнечного излучения с поверхностью Земли и может иметь значение для будущего использования солнечной энергии в данном регионе.