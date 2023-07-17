



Земля может самоочищаться благодаря электрическому полю – исследование

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине обнаружили новый способ формирования молекулы, способной удалять из воздуха частицы загрязнителей разного типа.



Ученые обнаружили сильное электрическое поле между каплями воды и воздухом, которое может создавать молекулу гидроксида (-ОН). Раньше этот способ был неизвестен – считалось, что вещество образуется исключительно под влиянием солнечного света.



Важность исследования состоит в том, что гидроксиды способны очищать воздух, удаляя из него частицы самых разных веществ – парниковых газов, углеводородов, химикатов и прочее. Это происходит благодаря реакции окисления.



“OH – ключевой игрок в истории химии атмосферы. Он инициирует реакции, разрушающие переносимые воздухом загрязнители и помогает удалять из атмосферы вредные химические вещества, такие как диоксид серы и оксид азота, являющиеся ядовитыми газами”, – объясняет Сергей Низкородов, профессор химии Калифорнийского университета.



“Это открытие может изменить наше понимание того, как воздух очищается от загрязняющих и других химических веществ. Благодаря дальнейшим исследованиям, мы сможем лучше смягчить загрязнение воздуха и создать более точные модели для прогнозирования того, как происходит загрязнение воздуха”, – говорят авторы исследования.