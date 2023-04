Земля может получить связь с инопланетянами раньше, чем ожидалось, — исследовани

Группа ученых отправила радиосигнал в космос и составила список звезд, которые, скорее всего, получат сообщение в течение следующего столетия. Ученые прогнозируют, что ответ будет услышан к 2029 году.



Подробности расчетов их связи были опубликованы в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific.



Ученые смогли рассчитать в световых годах, сколько времени потребуется для получения сообщений и сколько времени потребуется для получения ответа.

Эта работа “дает исследователям в области поиска внеземного разума более узкую группу звезд, на которых можно сосредоточиться”, – говорит ведущий автор исследования Рейли Деррик из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.



Когда радиосигналы путешествуют в пространстве, они распространяются и становятся слабее. Обнаружение сигналов становится все менее вероятным. Чтобы бороться с этим, ученые отправили более мощные передачи, используя сеть дальнего космоса НАСА.



Даже если будет отправлен ответ, есть сомнения по поводу способности Земли получать сообщения.



“Если бы ответ был отправлен, наша способность обнаружить его зависела бы от многих факторов”, – объясняет Мэйси Хьюстон, астроном из Пенсильвании.



Ученым удалось достичь только 1/1000000 объема Млечного пути с помощью радиопередач.



“Наши слабые и нечастые передачи вряд ли приведут к обнаружению человечества инопланетянами”, – говорит Жан-Люк Марго, радиоастроном из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

“Вероятность того, что в этом крошечном пузыре обитает другая цивилизация, чрезвычайно мала, если только в Млечном Пути нет миллионов цивилизаций”, – добавил он.



Хаим Эшед, руководивший израильской космической программой почти 30 лет, сообщил, что Израиль и США уже много лет имеют дело с инопланетянами.

Эшед дал дополнительные описания того, какие именно соглашения были заключены между инопланетянами и США для исследования и понимания “ткани вселенной”. По его словам, это сотрудничество включает в себя секретную подземную базу на Марсе, где находятся американские и инопланетные представители.