



"Зеленые" израильские технологии для Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Adidas

Впервые технология снижения загрязнения в текстильной промышленности с помощью звуковых волн попадает на производственные линии ведущих модных брендов.



Аксель Пайпер, владелец и вице-президент по технологиям немецкой компании Bruckner, производящей текстильное оборудование, приехал в Израиль и посетил фабрики Delta, где была установлена первая в своем роде "зеленая" текстильная машина, разработанная совместно с израильской компанией Соновия. Bruckner отвечает за производство четверти текстильных машин в мире.



Это первая коммерческая установка израильской технологии на международной промышленной линии. Компания Delta будет использовать "зеленую" технологию Соновия для производства одежды для ведущих мировых брендов нижнего белья и спортивных товаров.



Текстильная индустрия моды ответственна за 20% загрязняющих сточных вод в мире и за выброс 1,2 миллиарда тонн парниковых газов, что составляет 10% всех выбросов. Эта отрасль занимает первое место в глобальной таблице загрязнения окружающей среды.



Существующие сегодня технологии придания текстилю таких свойств, как водоотталкивающие, поглощающие запахи и антибактериальные, осуществляются путем пропитки ткани каким-либо веществом и вызывают значительное загрязнение окружающей среды. Соновия выполняет эту обработку с помощью технологии звуковых волн, без использования загрязняющих химикатов, что значительно снижает загрязнение окружающей среды в процессе и создает ткань, устойчивую к стирке. Соновия разработала ультразвуковую машину, которая является единственной в своем роде в мире, в сотрудничестве с немецкой компанией Bruckner Textile Machiner.



Компания Sonovia была создана в 2013 году с целью коммерциализации патентов Университета Бар-Илан по экологичной обработке текстиля. Акции компании были размещены на Тель-Авивской фондовой бирже в декабре 2020 года.



Технология израильской компании Sonovia позволяет использовать звуковые волны, активность которых не вредит окружающей среде, с более длительным сроком службы самого изделия.



Технология Sonovia очень просто подключается к любой линии текстильного производства. Совсем недавно фабрика Delta в Кармиэле начала интегрировать машину Sonovia Sonofix, произведенную немецкой компанией Bruckner, в линию разработки и производства компании, и собирается стать первой компанией, производящей экологически чистый текстиль.



В 2023 году Sonovia намерена внедрить свою технологию у ряда ведущих производителей в мире, которые выпускают продукцию для компаний-гигантов Nike, Adidas, North Face и др.