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Загрязнение воздуха связано с ростом устойчивости к антибиотикам, - исследование
08.08.2023 19:56 Ирина Демьянова

Загрязнение воздуха связано с ростом устойчивости к антибиотикам, - исследование

Загрязнение воздуха способствует росту устойчивости к антибиотикам, что представляет значительную угрозу для здоровья людей во всем мире, свидетельствуют результаты глобального исследования. Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи в Китае обнаружили глобальную корреляцию между загрязняющим веществом под названием PM2,5 в воздухе и случаями, когда бактерии становятся невосприимчивыми к антибиотикам. 

Хотя они не уверены, что является причиной этой связи, они предполагают, что бактерии, устойчивые к антибиотикам, переносятся с PM2,5 по воздуху.

В своем исследовании ученые предупреждают, что устойчивость к антибиотикам (ABR) является “серьезной глобальной проблемой”, ежегодно вызывающей миллионы смертей во всем мире.

Впервые исследование, проведенное учеными из Чжэцзянского университета в Ханчжоу, предполагает, что преждевременная смерть из-за ABR частично вызвана загрязнением PM2,5. 

Марк Холмс, профессор микробной геномики Кембриджского университета, соавтор исследования, сказал, что “нет никаких доказательств причинно-следственной связи” между двумя факторами.

Другими словами, исследовательская группа не знает наверняка, вызывает ли загрязнение воздуха устойчивость к антибиотикам, хотя, судя по образцам ДНК, это кажется вероятным. 

“Мы обнаружили гены устойчивости к антибиотикам в ДНК, секвенированной из образцов воздуха, что может указать на возможный механизм”, — сказал профессор Холмс MailOnline. 

Команда изучила данные об использовании антибиотиков и устойчивости к ним с 2000 по 2018 год в 116 странах, включая Великобританию, США, Китай, Индию и Австралию.

Согласно результатам, каждые 10 % роста PM2,5 были связаны с повышением устойчивости к антибиотикам на 1,1 %. 

Интересно, что высокие уровни устойчивости к антибиотикам были обнаружены в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

Команда предупреждает, что если не будет применяться политика по прекращению загрязнения воздуха, устойчивость к антибиотикам возрастет на 17%, а ежегодная смертность, связанная с устойчивостью к антибиотикам, увеличится на 56,4% к 2050 году во всем мире. 

Исследование показывает, что сдерживание загрязнения воздуха теперь имеет двойную цель: оно одновременно улучшит качество воздуха, которым мы дышим, и борется с распространением устойчивых к антибиотикам бактерий. 

Считается, что вдыхание PM2,5 вызывает астму , болезни легких и сердца и даже депрессивные симптомы , но исследование предполагает, что он также заражает “супербактериями”, которые могут убить. ​​​​​​​



 

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