



Загрязнение воздуха связано с ростом устойчивости к антибиотикам, - исследование

Загрязнение воздуха способствует росту устойчивости к антибиотикам, что представляет значительную угрозу для здоровья людей во всем мире, свидетельствуют результаты глобального исследования. Об этом пишет Daily Mail.



Исследователи в Китае обнаружили глобальную корреляцию между загрязняющим веществом под названием PM2,5 в воздухе и случаями, когда бактерии становятся невосприимчивыми к антибиотикам.



Хотя они не уверены, что является причиной этой связи, они предполагают, что бактерии, устойчивые к антибиотикам, переносятся с PM2,5 по воздуху.



В своем исследовании ученые предупреждают, что устойчивость к антибиотикам (ABR) является “серьезной глобальной проблемой”, ежегодно вызывающей миллионы смертей во всем мире.



Впервые исследование, проведенное учеными из Чжэцзянского университета в Ханчжоу, предполагает, что преждевременная смерть из-за ABR частично вызвана загрязнением PM2,5.



Марк Холмс, профессор микробной геномики Кембриджского университета, соавтор исследования, сказал, что “нет никаких доказательств причинно-следственной связи” между двумя факторами.



Другими словами, исследовательская группа не знает наверняка, вызывает ли загрязнение воздуха устойчивость к антибиотикам, хотя, судя по образцам ДНК, это кажется вероятным.



“Мы обнаружили гены устойчивости к антибиотикам в ДНК, секвенированной из образцов воздуха, что может указать на возможный механизм”, — сказал профессор Холмс MailOnline.



Команда изучила данные об использовании антибиотиков и устойчивости к ним с 2000 по 2018 год в 116 странах, включая Великобританию, США, Китай, Индию и Австралию.



Согласно результатам, каждые 10 % роста PM2,5 были связаны с повышением устойчивости к антибиотикам на 1,1 %.



Интересно, что высокие уровни устойчивости к антибиотикам были обнаружены в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.



Команда предупреждает, что если не будет применяться политика по прекращению загрязнения воздуха, устойчивость к антибиотикам возрастет на 17%, а ежегодная смертность, связанная с устойчивостью к антибиотикам, увеличится на 56,4% к 2050 году во всем мире.



Исследование показывает, что сдерживание загрязнения воздуха теперь имеет двойную цель: оно одновременно улучшит качество воздуха, которым мы дышим, и борется с распространением устойчивых к антибиотикам бактерий.



Считается, что вдыхание PM2,5 вызывает астму , болезни легких и сердца и даже депрессивные симптомы , но исследование предполагает, что он также заражает “супербактериями”, которые могут убить. ​​​​​​​







