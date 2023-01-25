



Загадочный отпечаток руки, оставленный 1000 лет назад, найден у стен Иерусалима







Фрагменты крепостных стен и таинственный отпечаток руки, высеченный в скале, были обнаружены в ходе археологических раскопок Управления древностей на улице Султана Сулеймана в Иерусалиме.



В ходе раскопок, которые проводились в рамках подготовки к инфраструктурным и строительным работам компании Moriah Jerusalem Development Company, были обнаружены участки глубокого рва-канала, окружавшего город с целью его защиты, начиная с 10 века нашей эры и, возможно, ранее. Таинственный отпечаток руки, высеченный в скале, был обнаружен со стороны рва, и на данный момент исследователи еще не расшифровали эту тайну.

