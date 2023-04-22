



Загадочное содержимое запечатанных египетских саркофагов раскрыто спустя 2000 ле

Группа ученых исследовала ряд загадочных запечатанных саркофагов, относящихся к позднему и птолемеевскому периодам Египта (7-3 вв до н.э.), с помощью нейтронной томографии.



Мумификация животных была обычной практикой в ​​Древнем Египте, когда останки животных помещали в статуи, гробы или освященные или вотивные ящики, которые затем запечатывали. Однако некоторые ящики оказались слишком маленькими, чтобы вместить в них тело целого животного.



Когда археологи впервые обнаружили их, несколько драгоценных саркофагов сохранились запечатанными тысячи лет спустя. В настоящее время они так и хранятся неоткрытыми в ряде музеев по всему миру.



Гуппа ученых повторно исследовала шесть нераспечатанных саркофагов из медного сплава, которые сейчас являются частью коллекции Британского музея.

Цель исследования заключалась в поиске остатков фауны и понимании изготовления контейнеров на основе предыдущих исследований.



Предметы уже были исследованы с помощью рентгеновской компьютерной томографии, но результаты оказались неубедительными. Команда использовала метод нейтронной томографии, чтобы обнаружить, что было спрятано внутри запечатанных саркофагов.



Рентгеновское изображение может быть ограничено присутствием металла, особенно свинца, свинцовистой бронзы или других плотных материалов. По этой причине нейтронная томография зарекомендовала себя как дополнительный неинвазивный метод, который следует использовать наряду с рентгеновскими методами, поскольку он эффективен при обнаружении органических материалов.



Благодаря использованию нейтронной томографии исследователи смогли получить более убедительную информацию о древних ящиках, причем в одном из них было обнаружено несколько костей, в том числе, казалось бы, целый череп ящерицы.



Коробка также украшена фигуркой ящерицы, которая соответствует виду ящерицы, который обычно встречается в районе, где был найден саркофаг, размер которого также соответствует черепу и другим костям в коробке.



Дополнительные кости или фрагменты костей были обнаружены как минимум в трех ящиках, а следы костных остатков были обнаружены еще в двух. В трех коробках были обнаружены фрагменты ткани, что указывает на то, что кости, вероятно, были завернуты в тканый материал.



Материалом для обертывания считается лен, который обычно использовался в древнеегипетской мумификации .



Три коробки имеют петли снаружи и содержат свинец, который, возможно, использовался для распределения веса по контейнеру.

Исследователи предположили, что свинец мог быть выбран из-за его статуса магического материала в Древнем Египте, поскольку предыдущие исследования предполагали, что свинец использовался в любовных чарах и проклятиях.



Предполагается, что петли использовались для подвешивания более легких ящиков к стенам святилища или храма, к статуям или лодкам во время религиозных процессий, в то время как более тяжелые саркофаги со свинцом без петель могли использоваться для других целей.

