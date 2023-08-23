



Забывчивость может быть преднамеренной формой адаптации мозга – исследование

Забывчивость – одно из самых раздражающих и неприятных последствий деятельности мозга, но оказывается, что она может быть не так уж и плоха. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Cell Reports, это может быть преднамеренной формой адаптации.



Когда мозг чему-то учится и поглощает информацию, в нейронах и синапсах мозга происходят физические изменения. Затем этому процессу способствуют инграммные клетки, которые помогают хранить воспоминания, консолидировать, извлекать и забывать их. Чтобы выяснить, что происходит, когда что-то забывается, исследователи из Ирландии изучили инграммные клетки мышей. Затем они стимулировали клетки светом, что реактивировало клетки и ранее забытые воспоминания.



Было также обнаружено, что эти клетки нормально активируются, если мышам будет предоставлена ​​дополнительная информация, касающаяся забытых воспоминаний. Это открытие имеет несколько последствий, но самое главное заключается в следующем:

“Естественное забывание” чего-либо часто является обратимым процессом.

Когда вы “забываете” информацию, она на самом деле не исчезает, а просто скрывается.

Теория, лежащая в основе этого, заключается в том, что, забывая определенную информацию, разуму легче адаптироваться. Это дает мозгу больше гибкости и обеспечивает лучшее принятие решений вместо того, чтобы полагаться на воспоминания, не имеющие отношения к текущей ситуации.Но тот факт, что эти воспоминания можно восстановить, имеет невероятное значение для будущих исследований.“Логически говоря, забывание происходит, когда инграммные клетки не могут быть повторно активированы. Однако сами воспоминания все еще существуют”, – объяснил ведущий автор исследования доктор Томас Райан из Тринити-колледжа в Дублине. “Это как если бы воспоминания хранились в сейфе, но вы не могли вспомнить код, чтобы отпереть его”.