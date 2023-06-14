



За неделю человек вдыхает объем микропластика, достаточный для создания кредитки

Ученые из Австралии выяснили, что люди каждую неделю вдыхают микропластик, которого хватило бы на создание кредитной карты. Исследователи предупреждают, что он может представлять большую угрозу здоровью человека, чем считалось ранее. Об этом пишет Study Finds.



Физики смоделировали движение частиц микропластика через верхние дыхательные пути людей. Они исследовали движение частиц разных форм и размеров – от сферических до тетраэдрических и цилиндрических – в условиях медленного и быстрого дыхания. Оказалось, что люди могут вдыхать примерно 16,2 частицы микропластика каждый час, который собирается в носовых полостях и ротовой части глотки.



Более крупный микропластик (5,56 микрона) чаще оставался в дыхательных путях, чем его меньший аналог.



“Миллионы тонн микрочастиц пластика обнаружены в воде, воздухе и почве. Глобальное производство микропластика стремительно увеличивается, а плотность микропластика в воздухе значительно растет. В 2022 году исследователи впервые обнаружили микропластик глубоко в дыхательных путях человека – это вызывает обеспокоенность серьезной опасностью для здоровья дыхательных путей”, –отметил автор исследования Мохаммад С. Ислам. Сиднея.



Ученые считают, что их модель поможет коллегам оценить влияние микропластика на организм человека и разработать методы защиты.

В отчете ООН говорится, что глобальная загрязненность пластиком может сократиться на 80% к 2040 году, если мир сделает несколько шагов в этом направлении, например, откажется от лишней упаковки и увеличит повторное использование.

