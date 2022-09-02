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За 4 года до премьеры: суперкар от Volvo раскупили в рекордные сроки
02.09.2022 12:59 Алина Груднева

За 4 года до премьеры: суперкар от Volvo раскупили в рекордные сроки

Электрический суперкар Polestar 6 от Volvo полностью раскупили за неделю.

 
Это произошло на фоне того, что еще не было премьеры серийной модели.
 
По данным пресс-службы компании, ожидается, что она состоится только в 2026 году. Покупатели еще даже не знают большинства характеристик электрокара.
 
Прототип называется Polestar O2. Он был презентован в июне на Фестивале скорости в британском Гудвуде. 
 
Известно лишь то, что кабриолет стоит около 200 тысяч долларов, оснащен 884-сильной установкой и стартует до сотни за 3,2 секунды.

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