



За 4 года до премьеры: суперкар от Volvo раскупили в рекордные сроки

Электрический суперкар Polestar 6 от Volvo полностью раскупили за неделю.

Это произошло на фоне того, что еще не было премьеры серийной модели.

По данным пресс-службы компании, ожидается, что она состоится только в 2026 году. Покупатели еще даже не знают большинства характеристик электрокара.

Прототип называется Polestar O2. Он был презентован в июне на Фестивале скорости в британском Гудвуде.

Известно лишь то, что кабриолет стоит около 200 тысяч долларов, оснащен 884-сильной установкой и стартует до сотни за 3,2 секунды.