



YouTube запустил дубляж на разных языках

Некоторое время назад YouTube начал тестировать несколько новых функций, включая дублирование. Похоже, эксперимент был успешным, ведь компания уже начинает разворачивать эту возможность для всех пользователей.



Функция позволит привлечь большую аудиторию и, вероятно, сэкономит компании много места на серверах, ведь теперь не нужно загружать много роликов на разных языках, а достаточно сделать один с несколькими аудиодорожками, имеющими значительно меньшие размеры. Все будет работать аналогично субтитрам – зритель открывает меню настроек в плеере конкретного видео и выбирает в списке желаемый язык.



Следует отметить, что сторонние дубляжи пока не будут создаваться автоматически. Дополнительные звуковые дорожки будут загружать сами авторы каналов. Соответственно им нужно будет либо самостоятельно создавать аудио, либо сотрудничать для этого со студиями дубляжа. Вероятно, новая возможность будет использоваться в отдельных случаях– киностудиями, новостными агентствами, международными организациями, которые хотят донести свои материалы до всего мира.



Однако обычным ютуберам, которые, например, снимают влоги или другие развлекательные видео, функция вряд ли понадобится. В ранних тестах эта функция использовалась в более чем 3500 видео, загруженных на 40 языках.



По состоянию на январь более 15 процентов времени просмотра дублированных видео приходилось на языки, отличные от оригинального языка ролика.

YouTube также сообщает, что только в январе зрители ежедневно смотрели на платформе более 2 миллионов часов дублированных видео.



Первоначально дубляж будет поддерживаться только для длинного контента YouTube, но компания сообщает, что уже тестирует эту функцию и для коротких роликов. Возможность настройки звуковой дорожки видео будет доступна в YouTube на всех устройствах настольных компьютерах, мобильных устройствах, планшетах и телевизорах.