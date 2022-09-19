Новости » Наука и Технологии
YouTube вводит новую уникальную функцию
19.09.2022 08:42 Александр Юзовский

YouTube вводит новую уникальную функцию

YouTube выпустит обновление, которое позволит авторам видео отвечать на комментарии с помощью коротких роликов.

Контент-мейкеры обратились к компании с просьбой разрешить им отвечать на комментарии при помощи коротких видео. В YouTube ответили.

"Предложите своей аудитории связаться с вами с помощью этой новой функции, отвечая на их вопросы в ваших коротких видео, принимая запросы на контент, реагируя на комментарии к вашим видео и что-нибудь другое, что вы придумаете", – говорится в заявлении YouTube Shorts.

Обновление уже выходит и будет доступно для всех авторов коротких видео на iOS, чтобы попробовать его в ближайшие недели, а позже функция появится на Android.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы