



YouTube вводит новую уникальную функцию

YouTube выпустит обновление, которое позволит авторам видео отвечать на комментарии с помощью коротких роликов.



Контент-мейкеры обратились к компании с просьбой разрешить им отвечать на комментарии при помощи коротких видео. В YouTube ответили.



"Предложите своей аудитории связаться с вами с помощью этой новой функции, отвечая на их вопросы в ваших коротких видео, принимая запросы на контент, реагируя на комментарии к вашим видео и что-нибудь другое, что вы придумаете", – говорится в заявлении YouTube Shorts.



Обновление уже выходит и будет доступно для всех авторов коротких видео на iOS, чтобы попробовать его в ближайшие недели, а позже функция появится на Android.