



YouTube введет рекламу, которую нельзя будет перемотать

YouTube вскоре введет на телевизорах 30-секундную рекламу, которую нельзя будет перемотать, пишет The Verge.



На мероприятии YouTube Brandcast компания объявила, что зрители увидят одно 30-секундное объявление вместо двух последовательных 15-секундных, но это не означает, что более короткие ролики полностью исчезнут.



Рекламодатели смогут запускать 30-секундную рекламу через YouTube Select — специальную рекламную платформу, нацеленную на 5% популярного содержимого видеосервиса.



Компания утверждает, что 70% показов YouTube Select происходит из телевизоров, что делает его идеальной платформой для более длинных рекламных объявлений.



YouTube также начнет тестировать рекламу, которая будет появляться, когда зритель ставит видео на паузу на телевизоре. Она будет похожа на функцию приостановки рекламы, которую несколько лет назад ввел стриминговый сервис Hulu.



Приостановленная реклама YouTube отображается как баннер вокруг видео, и ее можно будет отклонить специальной кнопкой.

