



YouTube внедряет ИИ-инструменты для создателей видеоконтента

YouTube от Google будет включать новые функции генеративного искусственного интеллекта в свою видео-платформу, чтобы не отставать от конкурентов в области искусственного интеллекта, таких как OpenAI и Microsoft. Обе компании выпустили свои собственные продукты для потребителей, такие как чат-боты с искусственным интеллектом и сервисы для создания изображений, , пишет Bloomberg



"Сила искусственного интеллекта только начинает проявляться в тех формах, которые изменят видео и сделают, казалось бы, невозможное возможным", - написал Нил Мохан в среду в своем первом обращении к сообществу YouTube после вступления в должность гендиректора видеосервиса в прошлом месяце.



Он пояснил, что создатели контента YouTube вскоре смогут виртуально менять наряды людям в видео или создавать "фантастические декорации для фильмов" с помощью возможностей генеративного ИИ "в ближайшие месяцы".