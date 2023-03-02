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YouTube внедряет ИИ-инструменты для создателей видеоконтента
02.03.2023 15:00 Евгения Маркова

YouTube внедряет ИИ-инструменты для создателей видеоконтента

YouTube от Google будет включать новые функции генеративного искусственного интеллекта в свою видео-платформу, чтобы не отставать от конкурентов в области искусственного интеллекта, таких как OpenAI и Microsoft.  Обе компании выпустили свои собственные продукты для потребителей, такие как чат-боты с искусственным интеллектом и сервисы для создания изображений, , пишет Bloomberg

"Сила искусственного интеллекта только начинает проявляться в тех формах, которые изменят видео и сделают, казалось бы, невозможное возможным", - написал Нил Мохан в среду в своем первом обращении к сообществу YouTube после вступления в должность гендиректора видеосервиса в прошлом месяце.

Он пояснил, что создатели контента YouTube вскоре смогут виртуально менять наряды людям в видео или создавать "фантастические декорации для фильмов" с помощью возможностей генеративного ИИ "в ближайшие месяцы".

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