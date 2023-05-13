



YouTube вгоняет людей в депрессию, - исследование

Новое исследование показало, что частый просмотр YouTube может усилить чувство одиночества, тревоги и депрессии. Соответствующие данные были недавно опубликованы в журнале MDPI. Ученые в своем исследовании стремились понять положительные и отрицательные последствия использования популярного потокового канала для психического здоровья.



Youtube наиболее негативно повлиял на людей в возрасте до 29 лет , которые регулярно смотрели контент о жизни других людей, заявил доктор Люк Балкомб, один из авторов исследования. Он объяснил, что тесные отношения между наблюдателем и автором контента имеют некоторые положительные или нейтральные преимущества.



"Эти онлайн-"отношения" могут заполнить пробел для людей, которые, например, испытывают социальную тревогу, однако они могут усугубить их проблемы, когда они не участвуют в личном общении, что особенно важно в годы развития". — пояснил Балкомб.



Исследователи обнаружили, что люди, которые уже были подвержены депрессии, беспокойству или одиночеству, сильнее пострадали от использования платформы.



"YouTube все чаще используется в целях охраны психического здоровья, в основном для поиска или обмена информацией, и многие цифровые подходы к охране психического здоровья опробуются с разной степенью эффективности, но, поскольку в настоящее время доступно более 10 000 приложений для психического здоровья, может быть действительно сложно понять, какие из них следует использовать, или даже какие из них можно рекомендовать с практической точки зрения", — говорят исследователи.



"Мы рекомендуем людям ограничить свое время на YouTube и искать другие формы социального взаимодействия, чтобы бороться с одиночеством и способствовать позитивному психическому здоровью", — подчеркнул доктор Балкомб.



Ученый добавил, что он рекомендует родителям следить за тем, как их дети используют платформу, чтобы убедиться, что они не проводят слишком много времени на платформе и потребляют только положительный контент.







