



YouTube разрешил блогерам материться

YouTube ослабляет некоторые из правил в отношении ненормативной лексики, которые были введены в конце прошлого года. Теперь позволяется использовать умеренную и сильную ненормативную лексику без риска демонетизации, пишет Мobidevices.



Политика YouTube, введённая в ноябре, делала непригодным для монетизации любое видео, в котором использовалась ненормативная лексика в первые 15 секунд видео.



Теперь создатели контента, которые используют бранный язык в первые 7 секунд видео, по-прежнему будут иметь право на рекламу с некоторыми условиями. Если ненормативная лексика «умеренная», на видео не будут распространяться какие-либо ограничения.



Тем не менее сильная ненормативная лексика в первые секунды может привести к тому, что видео получит только «ограниченную рекламу». Также в YouTube отмечают, что чрезмерное ругательство по-прежнему подвергает контент риску демонетизации.



В обновлении также уточняется, что ненормативная лексика в фоновой или вступительной музыке не должна влиять на статус монетизации. Новая политика YouTube вступает в силу начиная с 8 марта.

