



YouTube не будет показывать видео без рекламы: Новые правила

YouTube уже тестирует отключение видео для людей, использующих блокировщики рекламы. Но в этот раз, в отличие от мая, когда об этом было объявлено впервые, компания решила предоставить некоторые поблажки. Об этом пишет The Verge.



Согласно сообщениям пользователей, они начали получать уведомления о том, что в случае использования сервисов блокировки рекламы YouTube позволяет посмотреть только три видео, после чего останавливает дальнейшее воспроизведение. Компания предлагает либо выключить блокировщик рекламы, либо купить платную подписку YouTube Premium, которая полностью устраняет все баннеры и объявления.



“Похоже, вы используете блокировщик рекламы. Воспроизведение видео будет заблокировано, если YouTube не будет внесен в белый список или блокировщик рекламы не отключен”, – говорится в сообщении.



Сам YouTube уже подтвердил СМИ, что проводит эксперимент по борьбе с блокировщиками рекламы. Зрители получат несколько предупреждений, прежде чем воспроизведение будет прервано. Вероятно, речь идет об уведомлениях перед запуском каждого из трех роликов.



YouTube Premium удаляет рекламу из сервиса и включает другие преимущества, такие как загрузка видео для последующего просмотра офлайн и YouTube Music Premium.