Японский стартап создаст корабль-повербанк для экспорта чистой энергии

Японский стартап PowerX работает над кораблем с 96 мощными аккумуляторами для доставки возобновляемой энергии по всему миру. Первое судно будет готово к 2025 году, а через год начнутся его испытания.



Судно-аккумулятор будет длиной 140 метров, запас хода составит 300 километров. За один рейс танкер сможет транспортировать до 241 МВт час чистой энергии. У корабля будет “легко масштабируемая конструкция”, благодаря чему в будущем он сможет работать с большим количеством батарей на борту.



Предполагается, что корабль будет заходить в порты и заряжать местную инфраструктуру. Он также сможет обслуживать морские ветряные станции и места, где подземные или подводные кабели сложно использовать из-за сейсмической активности и сильных глубоководных течений.



PowerX – стартап по производству аккумуляторов. Создатели компании хотят изменить способы использования и передачи чистой энергии и распространить ее на весь мир.

Japanese startup PowerX will create a 140-meter floating powerbank for transporting electricity across the ocean. The first vessel for the transportation of electricity over medium distances will come off the stocks in 2025.#Japan #ShippingNews #Energie #electric pic.twitter.com/JZIK1alkQ8