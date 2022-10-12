



Японская космическая ракета самоуничтожилась после неудачного запуска

Ракета "Эпсилон-6" стартовала из космического центра Утиноура в городе Кимоцуки, префектура Кагосима, южная Япония, 12 октября 2022 года. Японское космическое агентство заявило, что его ракета вышла из строя сразу после старта, поэтому было принято решение прервать полет по команде самоуничтожения. Это первый неудачный запуск космической ракеты в стране почти за 20 лет.



Японское космическое агентство заявило, что запустило программу самоуничтожении своей ракеты "Эпсилон-6" из-за проблемы, по которой корабль не мог безопасно продолжать полет и возник риск ее падения на землю, что могло повлечь за собой разрушения и жертвы.



Это был первый неудачный запуск ракеты в Японии с 2003 года, и общественная телекомпания NHK сообщила, что приказ о самоуничтожении был отдан примерно через 10 минут после старта.



Прямая трансляция JAXA о запуске из Космического центра Утиноура в Кагосиме на юге Японии была прервана, и ведущие заявили, что возникла проблема, не сообщая подробностей.



Твердотопливная ракета Epsilon используется с 2013 года. Она меньше, чем предыдущая модель страны на жидком топливе, и является преемницей твердотопливной ракеты "М-5", которая была снята с производства в 2006 году из-за ее высокой стоимости.



JAXA описывает "Эпсилон" как "твердотопливную ракету, предназначенную для снижения порога в космос… и открытия эпохи, в которой каждый может активно использовать космос".



Беспилотная ракета должна была вывести на орбиту спутники для демонстрации "инновационных" технологий.



Согласно бюллетеню JAXA о миссии, который назывался "Демонстрация инновационных спутниковых технологий-3", спутник в форме коробки под названием RAISE-3 должен был находиться на орбите Земли не менее года.



Университетам, исследовательским институтам и компаниям было предложено разработать новые технологии для опробования на RAISE-3.

Они варьировались от "импульсно-плазменного двигателя" Токийского столичного университета до эксперимента по "сбору энергии с легкой интегрированной структурой оригами".



В информационном бюллетене говорится, что помимо RAISE-3 с помощью ракеты "Эпсилон" также были запущены восемь микроспутников.

