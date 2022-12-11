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Японская фирма запускает миссию по доставке посадочного модуля на Луну
11.12.2022 16:51 Наталья Богинская

Японская фирма запускает миссию по доставке посадочного модуля на Луну

Космический корабль японского стартапа был запущен на Луну в воскресенье в рамках первой в стране лунной миссии вместе с марсоходом производства ОАЭ, который может стать первой лунной миссией арабского мира.

Запуск был осуществлен компанией SpaceX Илона Маска с мыса Канаверал в штате Флорида. Космический корабль, произведенный токийским стартапом ispace, стартовал на борту ракеты Falcon 9 в 2:38 по местному времени.

“Наша первая миссия заложит основу для раскрытия потенциала Луны и превращения ее в надежную и динамичную экономическую систему”, — заявил генеральный директор стартапа Такеши Хакамада.

Космическая миссия является первой в рамках программы Hakuto-R. Компания заявила, что ее лунный посадочный модуль должен был приземлиться на видимой стороне Луны в апреле 2023 года.

Космический корабль размером чуть более 2 на 2,5 метра имеет полезную нагрузку, в которую входит 10-килограммовый вездеход, построенный в  Объединенных Арабских Эмиратах. ОАЭ является новичком в космической гонке, но в прошлом году отправила зонд на орбиту Марса. Если марсоход по имени Рашид успешно приземлится, это будет первая миссия арабского мира на Луну.

ispace, в котором работает всего 200 сотрудников, заявила, что “стремится расширить сферу человеческой жизни в космос и создать устойчивый мир, предоставляя высокочастотные и недорогие транспортные услуги на Луну”.

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