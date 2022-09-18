



Япония введет в эксплуатацию израильские и американские ударные БПЛА

Министерство обороны Японии хочет ввести в эксплуатацию на экспериментальной основе ударные дроны израильского и американского производства.

Об этом сообщает The Yomiuri Shimbun.

Дроны будут введены в 2023 году в подразделения сил самообороны для усиления обороны удаленных островов Нансей.

Речь идет об израильском Harop и американском Switchblade.

С 2025 года Япония планирует развернуть сотни ударных БПЛА, в том числе, собственного производства.

Уточняется, что японские военные заинтересованы в беспилотниках, которые можно использовать в реальных боевых действиях, а не только для наблюдения и сбора разведданных.