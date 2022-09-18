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Япония введет в эксплуатацию израильские и американские ударные БПЛА
18.09.2022 15:15 Алина Груднева

Япония введет в эксплуатацию израильские и американские ударные БПЛА

Министерство обороны Японии хочет ввести в эксплуатацию на экспериментальной основе ударные дроны израильского и американского производства.

 
Об этом сообщает The Yomiuri Shimbun.
 
Дроны будут введены в 2023 году в подразделения сил самообороны для усиления обороны удаленных островов Нансей. 
 
Речь идет об израильском Harop и американском Switchblade.
 
С 2025 года Япония планирует развернуть сотни ударных БПЛА, в том числе, собственного производства.
 
Уточняется, что японские военные заинтересованы в беспилотниках, которые можно использовать в реальных боевых действиях, а не только для наблюдения и сбора разведданных.

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