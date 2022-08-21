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Япония намерена укрепить наступательный потенциал против КНР
21.08.2022 07:38 Алина Груднева

Япония намерена укрепить наступательный потенциал против КНР

Правительство Японии рассматривает возможность размещения около 1000 крылатых ракет большой дальности, чтобы укрепить свой наступательный потенциал против Китая. 

 
Об этом сообщает газета Yomiuri. 
 
Япония рассматривает возможность увеличения дальности уже существующих ракет со 100 км до 1000 км. 
 
Ракеты, которые будут запускаться с кораблей или самолетов, будут размещены вокруг южного островов Рюкю. Они смогут достичь прибрежных районов Северной Кореи и Китая.

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