



Япония и США активизируют работу по разработке реакторов нового поколения

Япония и США активизируют сотрудничество по разработке реакторов нового поколения и других сферах ядерной энергетики.



Министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура должен встретиться с министром энергетики США Дженнифер Гранхольм. Ожидается, что основной темой встречи станет разработка передовых легководных реакторов.



Министры обсудят, как атомные станции можно использовать для создания декарбонизированного общества, кроме того Япония расскажет детали правительственной программы, по которой там позволят ядерным реакторам эффективно работать более 60 лет, а также политику содействия строительству реакторов следующего поколения.