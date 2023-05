Японцы запустят в космос деревянный спутник

Команда ученых из Университета Киото и японского лесозаготовительного стартапа Sumitomo Forestry считает, что древесина может являться долговечным материалом на орбите, что может стать прорывом в сфере устойчивого развития космической экономики. Об этом пишет Futurism.



Впервые о партнерстве было объявлено еще в 2020 году, а в марте прошлого года команда объединилась с Японским агентством аэрокосмических исследований JAXA, чтобы отправить три вида древесины на Международную космическую станцию ​​и проверить устойчивость каждого из них за пределами Земли.



“Способность древесины выдерживать смоделированные условия низкой околоземной орбиты поразила нас. Теперь мы хотим проверить, сможем ли мы точно оценить влияние этих суровых условий на органические материалы”, – говорит Кодзи Мурата, руководитель проекта и исследователь Киотского университета.



По прибытии на МКС образцы были размещены в модуле Кибо, где они находились около десяти месяцев. И вот на прошлой неделе наконец-то появились результаты. Судя по всему, это был грандиозный успех. В результате, согласно пресс-релизу, ученые надеются запустить свой первый полноценный деревянный спутник на орбиту уже в следующем году.



Что касается породы древесины, победившей в этом своеобразном соревновании на прочность, то наиболее устойчивой оказалась магнолия, причем ученые подтвердили отсутствие "разложения или деформаций, таких как растрескивание, искривление, шелушение или повреждение поверхности", а также почти полное отсутствие изменений в весе возвращенного. образца. Это прекрасный результат, учитывая строгие температуры и высокие уровни радиации, характерные для космоса.



Как и большинство других космических аппаратов, когда спутники завершают свой жизненный цикл, они часто превращаются в очень дорогой мусор. Когда отслужившие спутники падают обратно в атмосферу Земли, они сжигают алюминий – еще одна серьезная проблема, учитывая, что высокий уровень сжигания алюминия может в конечном счете прорвать новую дыру в озоновом слое нашей атмосферы.



Таким образом, переход на деревянные спутники может стать лучшим из возможных вариантов решения растущей спутниковой проблемы.



Wood (and specifically magnolia) is an excellent material in space, unfazed by radiation, temperature changes, vacuum etc. Results in from a ten month experiment by Kyoto U. and Sumitomo Forestry Corp. https://t.co/tBThPkfS7u