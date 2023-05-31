



Японцы создали робота-многоножку, который изменит правила игры

Японские ученые из Осакского университета создали робота-многоножку, который может изменить правила игры в спасательных операциях.



Он демонстрирует гибкость соединений и использует динамическую нестабильность для навигации.



Робот-спасатель, состоящий из шести сегментов, способен проникать даже в труднодоступные места, не используя при этом сложных вычислительных систем управления и экономя энергию.



При помощи регулируемого винта можно менять гибкость его суставов, что позволяет устройству двигаться по изогнутой траектории.



"Мы были вдохновлены способностью некоторых очень подвижных насекомых контролировать динамическую нестабильность, чтобы быстро изменять траекторию движение", - пояснили создатели робота.





