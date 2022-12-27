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Ядерная промышленность высокопроизводительна
27.12.2022 22:25 Юлия Фрилис

Ядерная промышленность высокопроизводительна

Ядерная промышленность высокопроизводительна... Такой вывод содержится в отчете Центра ESG и устойчивом развитии в партнерстве с Международным научно-исследовательским институтом климата и общества Колумбийского университета.

В документе отмечается, что атомная энергетика является эффективной и надежной и может обеспечивать стабильную базовую нагрузку с относительно стабильной ценой благодаря долгосрочным контрактам на поставку топлива.

Кроме того, она практически не дает выбросов углерода на местоположениях мощностей генерации, потребляет мало воды и обладает доказанной способностью безопасно хранить отходы. Поэтому, заключают авторы, атомная энергетика является «важной основой базовой поставки электроэнергии в США».

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