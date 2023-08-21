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Xiaomi "вычеркнула из списка" еще несколько своих смартфонов
21.08.2023 22:31 Раиса Вовк

Xiaomi "вычеркнула из списка" еще несколько своих смартфонов

Xiaomi обновила список смартфонов со статусом EOS (End of Support). Для моделей, которые в него попадают, заканчивается программная и техническая поддержка,  сообщает xiaomiui.net

Работать гаджеты не перестанут, однако они станут уязвимы перед хакерами и другими техническими неприятностями, так как патчи безопасности не будут поступать.

Перечень пополнили:

  • Redmi Note 9
  • Redmi 9
  • Poco M2.
Прошлое пополнение списка End of Support в Xiaomi делали в мае. Устаревшими были признаны следующие гаджеты компании:
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9S
  • Redmi Note 9S Pro
  • Redmi Note 9S Pro Max

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