Xiaomi "вычеркнула из списка" еще несколько своих смартфонов
Xiaomi обновила список смартфонов со статусом EOS (End of Support). Для моделей, которые в него попадают, заканчивается программная и техническая поддержка, сообщает xiaomiui.net.
Работать гаджеты не перестанут, однако они станут уязвимы перед хакерами и другими техническими неприятностями, так как патчи безопасности не будут поступать.
Перечень пополнили:
- Redmi Note 9
- Redmi 9
- Poco M2.
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9S Pro
- Redmi Note 9S Pro Max