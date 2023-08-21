



Xiaomi "вычеркнула из списка" еще несколько своих смартфонов

Xiaomi обновила список смартфонов со статусом EOS (End of Support). Для моделей, которые в него попадают, заканчивается программная и техническая поддержка, сообщает xiaomiui.net.



Работать гаджеты не перестанут, однако они станут уязвимы перед хакерами и другими техническими неприятностями, так как патчи безопасности не будут поступать.



Перечень пополнили:

Redmi Note 9

Redmi 9

Poco M2.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9S Pro

Redmi Note 9S Pro Max

Прошлое пополнение списка End of Support в Xiaomi делали в мае. Устаревшими были признаны следующие гаджеты компании: